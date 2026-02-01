Serie A3 Domotek non sbaglia e piega Energy TimeSpike | ottava sinfonia amaranto

In un match ricco di emozioni in terra molisana, la Domotek Reggio Calabria si prende la vittoria contro Energy TimeSpike. I primi due set sono stati facili per la capolista, ma nel terzo il Campobasso ha reagito con forza. Alla fine, la squadra calabrese ha mantenuto la testa e ha conquistato i tre punti, confermando la sua posizione in classifica.

Match dalle mille emozioni quello andato in scena in terra molisana. I primi due set controllati senza problemi dalla Domotek Reggio Calabria capolista, il terzo sembrava andare nella stessa direzione ma una reazione incredibile sul finale di set del Campobasso ha allungato l'incontro. Il quarto e ultimo set è stato un monologo reggino con un tentativo di reazione del Campobasso frenato dalle schiacciate di capitan Laganà. Primo punto del match di Laganà, mani fuori dei padroni di casa, 0-1 Bel lob del Campobasso 2-2. Probabilmente il punto dell'incontro, dopo 3 attacchi bloccati di Reggio, altri due di Campobasso, Lazzaretto, con mani fuori, porta il punto a casa, 4-6.

