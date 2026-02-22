Milan-Parma di Serie A 0-1 in diretta | rossoneri sconfitti a San Siro | LIVE PM

Il Milan ha perso 1-0 contro il Parma, causando la delusione dei tifosi allo stadio di San Siro. La squadra ha mostrato difficoltà nel trovare il gol, nonostante alcune occasioni create nel primo tempo. Il Parma ha approfittato di una ripartenza al 70° minuto, segnando il gol decisivo. La sconfitta mette sotto pressione il Milan in classifica, mentre il Parma conquista tre punti preziosi. La partita prosegue con tensione e intensità.