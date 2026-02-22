seregno i sogni scappano ko nella tana della tritium

Il Seregno subisce una sconfitta a Trezzo, causando una battuta d'arresto dopo un lungo periodo di successi. La squadra non riesce a mantenere il ritmo delle ultime partite, dopo aver ottenuto dodici risultati utili consecutivi. La Tritium, che gioca in casa, approfitta delle occasioni per prevalere. La partita si conclude con una vittoria che interrompe la serie positiva del Seregno e lascia spazio a nuove sfide.

Dopo quattro vittorie e dodici risultati positivi di fila, il Seregno incappa a Trezzo nella seconda sconfitta contro la capolista Tritium. Un ko che cancella le residue speranze di vittoria del campionato e che spedisce gli azzurri a 11 punti dal primo posto. Tritium sicuramente superiore ma non forse in maniera così netta come esprime il 3-1 finale in una gara che “gira“ a cavallo del decimo minuto della ripresa dopo che Mollica colpisce la traversa e sul capovolgimento di fronte la squadra di casa segna il 2-1. Cronaca. La prima metà di tempo è tutta di marca Tritium già avanti dopo appena quattro minuti con il gol di Mandelli che detta il passaggio a Giannatasio, ottimo l’inserimento del capitano di casa che davanti a Brizzi non sbaglia mira. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

