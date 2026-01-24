Unicusano Avellino Basket nella tana della Valtur Brindisi
Unicusano Avellino Basket si prepara ad affrontare la trasferta a Brindisi, nel match contro la Valtur Brindisi. Dopo la partita contro Pesaro, la squadra si impegna per dare il massimo in una sfida impegnativa contro una delle formazioni più competitive del campionato. Una prova importante per testare la crescita e la tenuta del team in un momento cruciale della stagione.
La settimana di fuoco prosegue, l’Unicusano Avellino Basket dopo il turno infrasettimanale contro Pesaro è attesa domani pomeriggio da un’altra sfida difficilissima contro una delle squadre più forti: la Valtur Brindisi.La formazione pugliese all’andata espugnò il PalaDelMauro 59-82, in un match.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Il parquet di Brindisi arriva al Multisala Partenio Avellino . Unicusano Avellino Basket in trasferta contro Valtur Brindisi: maxi schermo, luci soffuse e il brivido della partita in diretta, come se fossi al PalaPentassuglia. Popcorn consigliati, ma la vera magia è su - facebook.com facebook
