Semifinali Coppa Italia basket 2025 26 | Derthona sorprende Bologna e va in finale con Milano che piega Brescia

Derthona ha battuto Bologna grazie a una difesa solida e a un attacco efficace, portandosi in finale contro Milano. Milano, invece, ha superato Brescia con un’ottima prestazione di squadra, consolidando il suo percorso nel torneo. Le due squadre si preparano ora ad affrontarsi nell’ultimo atto della coppa, in programma al Pala Inalpi di Torino. La finale promette grande spettacolo tra queste due formazioni.

Saranno Milano e Derthona a giocarsi l’ultimo atto del trofeo nazionale. Questo è l’esito delle due semifinali di Coppa Italia basket 202526, che si sono giocate al Pala Inalpi di Torino. I meneghini L’Olimpia travolge Brescia per 106-102, mentre i piemontesi fanno fuori a sorpresa la Virtus Bologna per 84-78. SEMIFINALI COPPA ITALIA BASKET 202526: BRESCIA-MILANO 102-106 Ritmi altissimi sin dall’inizio, con le Rondinelle che si scatenano e vola sul 15-7 con uno scatenato Della Valle. Brescia mantiene un buon margine e il +8 al termine del primo quarto, ma i meneghini non demordono e reagiscono con un parziale di 11-2 nei primi minuti del secondo quarto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Dove vedere in tv Brescia-Milano e Tortona-Virtus Bologna, Coppa Italia basket 2026: orari semifinali, programma, streamingBrescia-Milano e Tortona-Virtus Bologna sono le semifinali di Coppa Italia basket 2026 in programma sabato 21 febbraio all’Inalpi Arena di Torino.

LIVE Derthona-Virtus Bologna, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: si gioca per affrontare Milano in finaleDerthona ha battuto Venezia, portandosi in semifinale, perché l’ha fatto con una difesa solida e un attacco efficace.

