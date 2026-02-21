LIVE Derthona-Virtus Bologna Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | si gioca per affrontare Milano in finale

Derthona ha battuto Venezia, portandosi in semifinale, perché l’ha fatto con una difesa solida e un attacco efficace. La Virtus Bologna ha superato Napoli grazie a una prova convincente in tutti i quarti. La partita di questa sera deciderà chi affronterà Milano in finale, con entrambe le squadre determinate a conquistare il trofeo. I tifosi seguono con attenzione questa sfida che promette spettacolo e intensità. La palla a spicchi si gioca fino all’ultimo minuto.

20:30 Tortona e Virtus arrivano lanciate rispettivamente dalle vittorie contro Venezia e Napoli, emiliani favoriti ma occhio al talento offensivo di Derthona. 20:25 Ancora 20? e vi racconteremo la seconda semifinale della Coppa Italia di Basket 2026, si gioca per affrontare Milano in finale domani! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale della Coppa italia di Basket maschile 2026 dalla Inalpi Arena di Torino che vede di fronte la Virtus Olidata Bologna e Tortona per un posto nell'ultimo atto di domani. Tra i piemontesi e la seconda finale nella storia del club c'è l'ostacolo Virtus Bologna, che nella serata di giovedì ha sconfitto in modo anche faticoso Napoli, guadagnandosi l'accesso per la semifinale ma non senza dover faticare.