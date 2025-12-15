Europei doppio oro a Lagoa | Nadia conferma il titolo Poi il successo di Sabbatini Parolini Zenoni e Arese Battocletti e staffetta | Italia regina del cross

L’Italia brilla agli Europei di cross a Lagoa, in Portogallo, con una giornata ricca di successi. Nadia Battocletti conferma il titolo, mentre Sabbatini, Parolini, Zenoni e Arese conquistano vittorie individuali e di squadra. La nazionale italiana si distingue come regina della disciplina, regalando emozioni e prestigio alla manifestazione continentale.

La gazzella del Trentino e i fantastici quattro. L’Italia vive una domenica d’oro agli Europei di cross a Lagoa, in Portogallo. Nadia Battocletti è regina per la seconda volta di fila, padrona della gara senior, e diventano sei i titoli in carriera contando anche quelli giovanili. Italia di nuovo a segno con la staffetta mista di Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese. Nadia conduce una gara di testa per evitare cadute e a un paio di chilometri dal termine sferra l’attacco decisivo chiudendo i 7,470 km in 24:52, argento a Keith in 25:07, bronzo a Can (25:13). Fiera di sé Nadia: "Sono felice che per me l’atletica resti un posto sicuro dove poter condividere la mia passione, la gioia, ma anche i dolori, con mia mamma e mio papà, quando penso a loro mi scende sempre una lacrima, sono davvero felice che mi seguano e mi supportino". Sport.quotidiano.net

