Se il biohacking diventa virale | cos’è questa disciplina di cui tutto il web parla

Il biohacking sta diventando virale perché molti cercano di migliorare le proprie prestazioni attraverso tecniche innovative. Questa disciplina, che combina scienza e tecnologia, si diffonde rapidamente sui social e tra gli appassionati di salute. Le persone sperimentano di tutto, dai dieti speciali agli integratori, per potenziare il loro corpo e la mente. La crescente attenzione si deve alla voglia di controllare meglio il proprio benessere e le capacità fisiche.

Negli ultimi anni, una nuova parola ha invaso i forum di salute, i palchi dei TED Talk e i profili social degli imprenditori della Silicon Valley: biohacking. Se un tempo la cura del sé era legata a precetti morali o religiosi, oggi la ricerca del benessere sembra aver assunto i tratti di una "liturgia tecnologica". L'obiettivo non è più solo stare bene, ma raggiungere l' ottimizzazione totale del corpo e della mente, trattando l'organismo umano come un software da aggiornare costantemente. Il termine biohacking nasce in contesti radicali, indicando pratiche di "biologia fai-da-te" come l'inserimento di microchip sottocutanei per potenziare i sensi.