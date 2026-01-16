Scout dell’Inter in azione | Castro se parte un big poker di nomi sul tavolo | CM

Gli scout dell’Inter hanno seguito un match di Serie A, analizzando le prestazioni di diversi giocatori. Attualmente, la società nerazzurra mantiene una posizione di attesa sul mercato, dopo il rifiuto di Cancelo di tornare, optando per il Barcellona. L'attenzione resta alta su possibili opportunità e profili emergenti, mentre si valutano le future mosse in vista della prossima finestra di trasferimenti.

Gli osservatori nerazzurri erano presenti a un match di Serie A e hanno preso appunti su alcuni giocatori L’ Inter per il momento è ferma sul mercato, dopo il mancato ritorno di Cancelo che ha preferito accasarsi al Barcellona. Santiago Castro, classe 2004 (Ansa) – Calciomercato.it Il rinforzo sulla destra ancora non è arrivato, con la dirigenza nerazzurra comunque attenta alle possibili occasioni che potrebbero presentarsi nella seconda fase della finestra invernale. L’Inter valuta anche la possibilità di non intervenire nel ruolo, complice la possibilità di un rientro anticipato di Dumfries rispetto ai tempi prestabiliti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

