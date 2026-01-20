Il muro recentemente ripulito è stato nuovamente imbrattato, questa volta con la scritta

Il muro pulito è durato pochi giorni. Cancellata dal Comune la scritta "Meglio porco che fascista", nelle scorse ore è comparsa una nuova scritta a caratteri cubitali, "Antifa" con tanto di firma “by Cele”. A denunciare l’ennesimo episodio di vandalismo sul muro di cinta del cimitero di corso Europa (lato via Redipuglia) sono stati i tre consiglieri comunali d’opposizione Christian Colombo, Daniele Paggiaro e Uberto Re con un video diventato virale (oltre 12mila visualizzazioni) con il quale condannano quanto successo e offrono al Comune rulli e vernice per fare pulizia. "Quest’area era già stata oggetto di pesanti imbrattamenti a dicembre - dichiarano i consiglieri di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Muro ripulito. Vandali di nuovo in azione

