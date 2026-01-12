Scarti tessili smaltiti illegalmente | scoperta discarica abusiva

Nella giornata di oggi, la Procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro di una discarica abusiva di scarti tessili. L’indagine ha identificato diversi soggetti coinvolti nello smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti dal settore tessile, in violazione delle normative ambientali. Questa operazione mira a contrastare il traffico di rifiuti non autorizzato e a tutelare l’ambiente da pratiche illecite di smaltimento.

In data odierna è stata data esecuzione a un decreto di sequestro preventivo disposto d'urgenza dalla Procura di Napoli Nord nei confronti di diversi soggetti ritenuti gravemente indiziati di illecito smaltimento, previa raccolta e stoccaggio, con trasporto, di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da scarti derivanti da attività industriali operanti nel settore tessile, con finale allestimento di una discarica non autorizzata. Le attività di indagini, coordinate da questo Ufficio, sono state eseguite da militari in servizio presso il Nucleo Investigativo CC. di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Napoli e presso la Stazione CC.

