Incidente sulla provinciale a Rutigliano | tre feriti nello scontro fra quattro auto

Incidente nella mattinata di oggi, 5 dicembre, a Rutigliano. L'impatto, che ha coinvolto più veicoli, si è verificato poco prima delle 9 sulla provinciale 240 per Conversano.Scontro con feritiSecondo prime informazioni, nel sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento, sarebbero rimaste. 🔗 Leggi su Baritoday.it