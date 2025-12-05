Incidente sulla provinciale a Rutigliano | tre feriti nello scontro fra quattro auto

Baritoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente nella mattinata di oggi, 5 dicembre, a Rutigliano. L'impatto, che ha coinvolto più veicoli, si è verificato poco prima delle 9 sulla provinciale 240 per Conversano.Scontro con feritiSecondo prime informazioni, nel sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento, sarebbero rimaste. 🔗 Leggi su Baritoday.it

