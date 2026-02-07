Paura in superstrada | scontro fra quattro auto disagi ma nessun ferito grave

Questa mattina alle prime luci, un incidente si è verificato sulla superstrada SS 73 bis, poco prima delle 8, in direzione Fano. Quattro auto sono finte in un violento scontro che ha causato qualche disagio al traffico, ma fortunatamente nessuno si è ferito gravemente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 7 febbraio 2026 – Paura questa mattina lungo la superstrada SS 73 bis, in direzione Fano, dove intorno alle 8.40 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Pesaro e Urbino, che hanno operato in collaborazione con il personale sanitario del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte. In totale cinque le persone interessate dall’incidente: alcune di loro sono state estratte dagli abitacoli dai soccorritori. Le condizioni dei feriti sono state valutate sul posto dal personale sanitario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

