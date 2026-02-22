Scipioni beffa Donnarumma con un gol pazzesco contro la Salernitana | tira dalla propria metà campo

Scipioni ha segnato un gol incredibile dalla propria metà campo, sorprendendo Donnarumma e portando il Monopoli in vantaggio contro la Salernitana. La sua conclusione potente e preciso ha lasciato senza scampo il portiere avversario, determinando l’esito del match. La rete ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, che hanno applaudito l’azione spettacolare. La partita prosegue con entrambe le squadre alla ricerca del risultato, mentre il pubblico aspetta nuovi episodi di questo confronto.