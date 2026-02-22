Scipioni gol della domenica | da centrocampo ad Antonio Donnarumma

Emanuele Scipioni segna un gol incredibile da centrocampo contro Antonio Donnarumma, cambiando il risultato della partita. La sua azione avviene al 54', quando sorprende la difesa avversaria con un tiro preciso e potente. La palla si insacca alle spalle del portiere, regalando al Monopoli una vittoria importante in trasferta. Il gol di Scipioni diventa il momento clou della giornata di Serie C. La partita resta aperta fino all'ultimo minuto.

Il gol più bello della giornata di Serie C è di Emanuele Scipioni del Monopoli, che al 54' decide con questo tiro da oltre metà campo la sfida in casa della Salernitana. A venire beffato dalla conclusione perfetta dell'attaccante dei pugliesi è l'ex Milan Antonio Donnarumma, fratello di Gigio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Le pagelle della Juventus: Openda gol e sacrificio, Locatelli diga a centrocampoLe pagelle della Juventus: Openda gol e sacrificio, Locatelli diga a centrocampo Il big match della sedicesima giornata di Serie A si è concluso con una vittoria per la Juventus, che allo Stadium ha battuto la Roma per 2-1.

Goretzka-Milan, a zero in estate ad una condizione. Domenica gol al WolfsburgLeon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, potrebbe lasciare il club a fine stagione senza costi di trasferimento, a condizione di raggiungere un certo livello di rendimento.

