Sciopero 26-27-28 febbraio dai treni agli aerei | chi si ferma e chi no e gli orari

Un grande sciopero previsto tra il 26 e il 28 febbraio coinvolge treni e aerei, con molte compagnie che annunciano cancellazioni e ritardi. La causa principale è la protesta dei lavoratori per le condizioni di lavoro e i salari. Le agitazioni interesseranno anche alcune aziende di trasporto pubblico locale, mentre altre manterranno i servizi attivi. Le autorità raccomandano di verificare gli orari aggiornati prima di partire. La mobilitazione si prospetta intensa in tutta Italia.

Alla fine di febbraio 2026 il settore dei trasporti italiani sarà attraversato da una nuova ondata di scioperi che coinvolgerà sia il comparto aereo sia quello ferroviario, con possibili ripercussioni significative per pendolari e viaggiatori. Le giornate più delicate saranno il 26 febbraio per il trasporto aereo e il 27 e 28 febbraio per i treni, in un calendario di mobilitazioni che si inserisce nel quadro delle vertenze contrattuali ancora aperte tra sindacati e aziende. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Quali sono gli scioperi per il 26, 27 e 28 febbraio: dai treni agli aerei, orari e fasce di garanzia. Ecco chi si fermaIl 26, 27 e 28 febbraio, i trasporti italiani subiranno varie sospensioni a causa di scioperi indetti dai lavoratori.

Sciopero il 26, 27 e 28 febbraio, in arrivo stop per treni e aerei: gli orari e chi aderisce alla protestaUn'organizzazione sindacale ha annunciato uno sciopero nazionale dal 26 al 28 febbraio, coinvolgendo treni e voli aerei.

