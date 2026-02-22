Scioperi | a fine febbraio a rischio aerei treni e trasporto locale

Il motivo degli scioperi di fine febbraio deriva da proteste dei lavoratori che chiedono miglioramenti salariali e condizioni di lavoro più sicure. I disagi colpiscono aeroporti, stazioni ferroviarie e mezzi pubblici nelle principali città italiane. Centinaia di voli e treni potrebbero essere cancellati o subire ritardi significativi. I passeggeri si preparano a possibili disservizi, mentre le aziende affrontano l’incertezza delle prossime ore. La situazione resta in costante aggiornamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Febbraio si conclude con numerosi scioperi nel settore dei trasporti. A rischio non solo il comparto aereo, ma anche quello ferroviario e del trasporto locale. A incrociare le braccia giovedì 26 saranno – in tutta Italia – i lavoratori del comparto aereo. Saranno interessate Ita Airways, easyJet e Vueling. Questa data, è stata individuata dopo la precettazione del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a seguito della coincidenza con lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Da venerdì 27 fino a sabato 28 febbraio astensioni nel settore ferroviario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Argomenti discussi: Trasporti, scioperi in arrivo a fine febbraio: cosa cambia per chi viaggia; Scioperi 25, 26 e 27 febbraio: gli orari degli stop ad aerei, treni e mezzi pubblici; Fine febbraio critico per i viaggiatori: stop a voli e treni; Sciopero 27-28 febbraio 2026.

