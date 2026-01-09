Scioperi oggi e domani | aerei fermi e treni a rischio in tutta Italia

In occasione degli scioperi nazionali previsti per venerdì 9 e sabato 10 gennaio, si prevedono disagi nei trasporti in tutta Italia. Aerei potrebbero essere cancellati o subire ritardi, mentre sui treni si segnalano possibili riduzioni e cancellazioni. È consigliabile verificare gli orari e le eventuali variazioni prima di mettersi in viaggio, per poter pianificare con maggiore serenità.

Venerdì 9 e sabato 10 gennaio giornate difficili per chi viaggia per scioperi nazionali. Stop nel trasporto aereo, possibili cancellazioni e ritardi sui treni. Rinviato invece lo sciopero della scuola. Oggi e domani si annunciano come giornate nere per la mobilità in tutta Italia. Aerei e treni saranno interessati da scioperi nazionali che potrebbero causare . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Scioperi oggi e domani: aerei fermi e treni a rischio in tutta Italia Leggi anche: Gennaio all’insegna degli scioperi: trasporti pubblici, treni, aerei e scuola fermi per diverse giornate. Il calendario completo delle proteste Leggi anche: Scioperi di novembre: trasporti a rischio tra aerei, treni e mezzi locali Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sciopero trasporti 9 e 10 gennaio, dai treni ai voli: ecco chi si ferma; Treni e aerei: tre giorni di sciopero a partire da giovedì, previsti disagi; Gennaio di scioperi a Milano: braccia incrociate negli aeroporti, poi i treni e il trasporto pubblico locale; Sciopero 9 e 10 gennaio, dagli aerei ai treni: chi si ferma oggi e domani. Da oggi 48 ore di scioperi a catena: si fermano aerei, treni e scuola - Giorni ad alto rischio caos, per via di più agitazioni proclamate in sovrapposizione l'una con l'altra. today.it

Sciopero 9 e 10 gennaio, dagli aerei ai treni: chi si ferma oggi e domani - Dalle ore 21:00 di venerdì 9 alle ore 21:00 di sabato 10 gennaio 2026, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del ... ilmonito.it

Sciopero voli e treni oggi e domani 9-10 gennaio 2026/ Info e fasce di garanzia: tutti gli orari - Nella giornata di oggi è previsto un doppio sciopero di voli e treni: previsti numerosi disagi per i viaggiatori, ecco tutti i dettagli ... ilsussidiario.net

Sciopero generale venerdì 12 dicembre

#Scioperi nazionali del #trasporto. Oggi nel settore aereo con modalità diverse tra scali e compagnie e disagi per i servizi a terra dalle 13 alle 17. Treni fermi dalle 21 di questa sera per 24 ore; sabato garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 2 - facebook.com facebook

Primi #scioperi dell'anno. Trasporti a singhiozzo da oggi a domenica x.com

