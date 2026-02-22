Sciacca Carnevale al tempo del conflitto | 400 anni di satira

Il Carnevale di Sciacca, celebrato da oltre 400 anni, affronta le sfide del conflitto tra tradizione e modernità. La manifestazione, nota per le sue maschere e satira, si prepara a tornare con nuove coreografie e partecipazione diffusa. La lunga storia e le recenti difficoltà mettono in evidenza la volontà della comunità di mantenere viva questa festa popolare. Le strade si riempiranno di colori e allegria, nonostante le incertezze del momento.

Sciacca Rinasce: Un Carnevale tra Storia, Satira e Sfide Contemporanee. Il Carnevale di Sciacca, in Sicilia, si appresta a riaccendere le sue celebrazioni dopo un avvio segnato dall'incertezza meteorologica. La festa, che rappresenta un pilastro della tradizione culturale siciliana, si svolgerà in due fine settimana, dal 20 al 22 febbraio e poi dal 28 febbraio al 1° marzo, offrendo un programma ricco di eventi e spettacoli. La decisione di dilazionare le celebrazioni è stata presa a seguito del maltempo che aveva inizialmente costretto al rinvio dell'intera manifestazione, creando qualche malumore tra i rappresentanti del clero locale, data la coincidenza con il periodo quaresimale.