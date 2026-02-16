Sciacca festeggia 400 anni di Carnevale | Rovazzi apre i festeggiamenti dopo la pausa maltempo

Il Carnevale di Sciacca riparte dopo una lunga pausa a causa delle forti piogge che hanno fermato i festeggiamenti. Giovedì scorso, Rovazzi ha aperto ufficialmente le celebrazioni con uno spettacolo che ha attirato migliaia di spettatori. La città si anima di musica e allegria, mentre le strade si riempiono di carri e maschere colorate. La festa, che quest’anno celebra 400 anni di tradizione, proseguirà fino al primo marzo con eventi e sfilate.

Sciacca Rinasce a Carnevale: Rovazzi Illumina la Festa Dopo il Maltempo. Il Carnevale di Sciacca riprende slancio dopo un periodo di incertezza causato dal maltempo, con una ripartenza fissata per il 20 febbraio e una serie di eventi che si protrarranno fino al 1° marzo. La kermesse, giunta al suo 400° anniversario, punta a unire generazioni diverse grazie alla presenza di Fabio Rovazzi, noto per i suoi successi musicali, che si esibirà nella prima serata. L’evento rappresenta un momento cruciale per l’economia e la cultura della città siciliana. Una Tradizione Secolare Rinvigorita. Sciacca, in provincia di Agrigento, si prepara a celebrare una tradizione che affonda le radici nel passato.🔗 Leggi su Ameve.eu Carnevale di Sciacca al via dopo il maltempo: la festa comincia con il superospite Fabio Rovazzi Il Carnevale di Sciacca si svolge finalmente, dopo le piogge intense che avevano costretto a spostarlo. Carnevale di Sciacca, arrivano i “Me contro Te” per lo spettacolo dei 400 anni Il Carnevale di Sciacca si avvicina, annunciando un ricco programma per celebrare i 400 anni della tradizione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carnevale di Sciacca 2026: il programma, le date e i carri per i 400 anni della festa più colorata di Sicilia; Al via il Carnevale di Sciacca, 5 giorni di festeggiamenti con 8 carri allegorici; I borghi d’Italia dove il Carnevale è una cosa seria. Carnevale di Sciacca 2026, al via la storica festa: cinque giorni tra carri allegorici e spettacoliPresentata la 400ª edizione del Carnevale di Sciacca: carri allegorici, spettacoli, concerti e il tradizionale rogo di Peppe Nappa ... marsalalive.it Carnevale di Sciacca, tutto pronto per il 400° anniversario con tanti grandi ospitiIl Carnevale di Sciacca, che si appresta a compiere 400 anni, è ai blocchi di partenza: l’evento, uno dei più longevi d’Italia, si terrà sabato 14, domenica 15, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 feb ... scrivolibero.it Oggi pomeriggio festeggiamo il giovedì grasso con un’iniziativa dedicata alla storia del Carnevale di Sciacca a cura di Giuseppe Verde facebook