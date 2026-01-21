Carnevale di Sciacca arrivano i Me contro Te per lo spettacolo dei 400 anni

Il Carnevale di Sciacca si avvicina, annunciando un ricco programma per celebrare i 400 anni della tradizione. Durante cinque giornate di sfilate, la città si trasformerà in un vivace spazio di festa, offrendo spettacoli e momenti di intrattenimento per cittadini e visitatori. Un’occasione per riscoprire le radici storiche e culturali di Sciacca attraverso un evento che unisce tradizione e divertimento.

A meno di un mese dall'avvio prende forma il programma del Carnevale di Sciacca che si prepara a celebrare i suoi 400 anni con cinque giornate di sfilate e una città trasformata in un grande spazio di festa. L'edizione in arrivo si svolgerà sabato 14 e domenica 15 febbraio, poi venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio. L'Arsenale Water Show, intitolato "Il Richiamo di Olympia", è uno spettacolo dedicato all'acqua che si terrà nella Darsena Grande dell'Arsenale di Venezia durante il Carnevale 2026. Il Carnevale di Sciacca è una straordinaria ed enorme festa in tutta la città dedicata a grandi e piccini, con maestosi carri allegorici, musica, tanti spettacoli, ospiti e attività collaterali. Con i suoi 400 anni di storia, il Carnevale di Sciacca è riconosciuto tra i Carnevali Storici dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è considerato uno degli eventi più importanti del panorama nazionale.

