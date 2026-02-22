Sciacallaggio dopo il ciclone Harry | bloccato furgone carico di un banco frigo e grate rubate al mercato di Aci Trezza

Un uomo di 39 anni è stato fermato dai carabinieri di Aci Castello per aver tentato di rubare un banco frigo e grate dal mercato di Aci Trezza, subito dopo il passaggio del ciclone Harry. Gli agenti hanno bloccato il veicolo che trasportava i pezzi rubati, trovandoli nascosti nel furgone. Il tentativo di furto si è verificato nel pieno caos causato dal maltempo, che ha lasciato danni e approfittatori in azione.

Nelle prime ore del mattino, una segnalazione al 112 ha informato i militari della presenza di un uomo all'interno dell'area del mercato, attualmente dismessa proprio perchè danneggiata dal ciclone L'intervento dei carabinieri della stazione di Aci Castello ha consentito di sventare un furto nel mercato ittico di Aci Trezza e di arrestare un 39enne. L'arresto è maturato nell'ambito dei servizi antisciacallaggio predisposti dalla compagnia dei carabinieri di Acireale a seguito del passaggio del ciclone Harry, che ha interessato il territorio con gravi ripercussioni anche sulle attività commerciali e sulle strutture pubbliche.