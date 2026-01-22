Sciacallaggio dopo il ciclone Harry tentato furto in un chiosco danneggiato | due arresti
Dopo il passaggio del ciclone Harry, due persone sono state arrestate per aver tentato di trafugare bottiglie di alcolici da un chiosco danneggiato. Gli individui hanno approfittato delle condizioni di vulnerabilità del locale estivo per introdursi nel locale e compiere il tentato furto. L’episodio si inserisce in un contesto di attenzione alle misure di sicurezza in aree colpite da eventi meteorologici estremi.
Avrebbero approfittato dei danni causati dal ciclone Harry per introdursi in un locale estivo e tentare di portare via bottiglie di alcolici. Un’azione di sciacallaggio interrotta dall’intervento dei carabinieri. L’episodio si è verificato sul lungomare Falcone e Borsellino di San Leone, una.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
