Sciacallaggio dopo il ciclone Harry tentato furto in un chiosco danneggiato | due arresti

Dopo il passaggio del ciclone Harry, due persone sono state arrestate per aver tentato di trafugare bottiglie di alcolici da un chiosco danneggiato. Gli individui hanno approfittato delle condizioni di vulnerabilità del locale estivo per introdursi nel locale e compiere il tentato furto. L’episodio si inserisce in un contesto di attenzione alle misure di sicurezza in aree colpite da eventi meteorologici estremi.

