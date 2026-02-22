Sci alpinismo | a Macugnaga il campionato italiano Individual

Il campionato italiano di sci alpinismo individual si terrà domenica 1 marzo 2026 a Macugnaga, perché le qualifiche si sono concluse con successo. Gli atleti provenienti da tutta Italia si sfideranno sui percorsi impegnativi della Valle Anzasca, con l’obiettivo di conquistare il titolo nazionale. La gara, organizzata dal Rosa Ski Raid – Sci Club Valle Anzasca, si svolge lungo sentieri panoramici che attraversano il paesaggio innevato. La competizione attirerà appassionati e appassionate delle discipline invernali.

Iniziato il conto alla rovescia per il campionato italiano Individual di sci alpinismo in programma domenica 1 marzo 2026 in Valle Anzasca, a Macugnaga, organizzato da Rosa Ski Raid – Sci Club Valle Anzasca su incarico della Federazione italiana sport invernali – comitato regionale Alpi centrali. Mass start alle 9. Questo prestigioso momento di sport arriva una settimana dopo la chiusura dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 che hanno visto il debutto dello sci alpinismo tra le discipline a cinque cerchi. In gara a Macugnaga la categoria Assoluta, maschile e femminile, ovvero i nostri migliori atleti Under 23, Senior e Master. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Sci alpinismo, Vertical Open amatoriale: gara notturna a MacugnagaIl 4 gennaio a Macugnaga si svolge la gara notturna Vertical Open di sci alpinismo, dedicata agli amatori. Coppa Italia di sci alpinismo: recupero sul Belvedere a Macugnaga. Previsti 150 atletiLa Coppa Italia di sci alpinismo ha un nuovo appuntamento, con il recupero della gara previsto per sabato 24 gennaio sul Belvedere di Macugnaga, in Valle Anzasca. Scialpinismo, il 4 gennaio a Macugnaga un Vertical open in notturna Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sci alpinismo, Macugnaga pronta per il Campionato Italiano: domenica 1marzo la gara. Macugnaga si prepara alla tappa di Coppa Italia di sci alpinismoLa Coppa Italia di sci alpinismo fa tappa a Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola. Sulle nevi del Belvedere ai piedi della parete Est del monte Rosa, sabato 24 gennaio, si disputa il recupero della ... ansa.it Sci alpinismo alle Olimpiadi invernali, come funziona e regole disciplinaPer decenni lo sci alpinismo rimase una disciplina di nicchia, tra attrezzature pesanti, conoscenze limitate e rischi elevati. La svoltà arrivo negli anni grazie a sci più leggeri, attacchi specifici ... sport.sky.it La Provincia Unica TV. . Si chiude con un quinto posto la staffetta mista olimpica di scialpinismo per i valtellinesi della Polisportiva Albosaggia. A Bormio, Michele Boscacci e Alba De Silvestro chiudono quinti nel debutto olimpico della disciplina: niente podio, - facebook.com facebook TRA MOGLIE E MARITO… Non mettere lo sci alpinismo! Alba De Silvestro e Michele Boscacci sono pronti all’esordio nella staffetta mista! Alle 13.30 tutti a spingerliiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam #MilanoCortina2026 @Fisiofficial @milanocortina26 x.com