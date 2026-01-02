Sci alpinismo Vertical Open amatoriale | gara notturna a Macugnaga
Il 4 gennaio a Macugnaga si svolge la gara notturna Vertical Open di sci alpinismo, dedicata agli amatori. L'evento inizia nel pomeriggio e si conclude in serata, offrendo anche un momento di socializzazione con l'apres ski, dalle 12 alle 20. Un'occasione per praticare sport in un contesto naturale e condividere un’esperienza in compagnia.
Gara notturna Vertical Open amatoriale di sci alpinismo domenica 4 gennaio a Macugnaga. L'appuntamento sportivo sarà accompagnato da un apres ski, dalle 12 alle 20. La proposta è dello Sci Club Valle Anzasca insieme con il gruppo Giovani Macugnaga. Una giornata che vuole essere il prologo del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
