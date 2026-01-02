Sci alpinismo Vertical Open amatoriale | gara notturna a Macugnaga

Da novaratoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 gennaio a Macugnaga si svolge la gara notturna Vertical Open di sci alpinismo, dedicata agli amatori. L'evento inizia nel pomeriggio e si conclude in serata, offrendo anche un momento di socializzazione con l'apres ski, dalle 12 alle 20. Un'occasione per praticare sport in un contesto naturale e condividere un’esperienza in compagnia.

Gara notturna Vertical Open amatoriale di sci alpinismo domenica 4 gennaio a Macugnaga. L'appuntamento sportivo sarà accompagnato da un apres ski, dalle 12 alle 20. La proposta è dello Sci Club Valle Anzasca insieme con il gruppo Giovani Macugnaga. Una giornata che vuole essere il prologo del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

sci alpinismo vertical open amatoriale gara notturna a macugnaga

© Novaratoday.it - Sci alpinismo, Vertical Open amatoriale: gara notturna a Macugnaga

Leggi anche: Sci alpinismo: Alba De Silvestro campionessa italiana Vertical

Leggi anche: Sci alpinismo, allenamento a Valfurva per 8 azzurri alla vigilia delle feste natalizie

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Scialpinismo, il 4 gennaio a Macugnaga un Vertical open in notturna; MACUGNAGA VERTICAL; Scialpinistica del Monte Canin, le classifiche della Vertical Race; Questi sono i migliori sci da sci alpinismo da acquistare online.

sci alpinismo vertical openSci alpinismo, Vertical Open amatoriale: gara notturna a Macugnaga - Gara notturna Vertical Open amatoriale di sci alpinismo domenica 4 gennaio a Macugnaga. novaratoday.it

Sci alpinismo: sabato a Nevegal si assegna il titolo italiano Vertical - Le nevicate degli scorsi giorni sembrano essere state un buon monito per le competizioni di Sic alpinismo previste per il weekend: l’appuntamento è per sabato 28 dicembre sulle piste di Nevegal (BL) ... neveitalia.it

DYNASTAR - sci alpinismo m-vertical 88 - 16°C Valle d'Aosta 4°- neveitalia.it

Scialpinismo, il 4 gennaio a Macugnaga un Vertical open in notturna

Video Scialpinismo, il 4 gennaio a Macugnaga un Vertical open in notturna

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.