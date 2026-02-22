schianto tra auto a reggiolo grave pensionato di 78 anni

Un incidente stradale a Reggiolo ha coinvolto un'auto e ha causato il ferimento grave di un pensionato di 78 anni. La vettura si è scontrata con un altro veicolo in via Roma, portando il 78enne a finire in ospedale in condizioni serie. Altre cinque persone sono state ricoverate con traumi meno gravi, mentre la polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica. La strada è rimasta chiusa per diverse ore.

Reggiolo (Reggio Emilia), 22 febbraio 2026 - Un pensionato di 78 anni gravemente ferito, altre cinque persone portate in ospedale con traumi lievi. E’ il resoconto di un incidente che, nella prima serata, ha coinvolto tre autovetture in transito alla periferia di Reggiolo, sulla strada provinciale tra Villanova e Rolo. Uno schianto violento tra una Yaris e una Cupra ha provocato il ferimento grave del pensionato, oltre che lesioni a una coppia di giovani che era a bordo della Cupra, che si è ribaltata fuori strada, abbattendo parte della recinzione di un’azienda della zona industriale Ranaro di Reggiolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

