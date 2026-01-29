Una ferita ambientale aperta da 19 anni | è la battaglia infinta della cava Castella

Da quasi vent'anni, una cava alle porte di Brescia tiene in scacco le comunità locali. Le vicende giudiziarie si trascinano, mentre il terreno resta segnato da una ferita aperta. La battaglia tra chi vuole chiudere il sito e chi lo difende si fa sempre più accesa, con le speranze di risanare quell’area che ormai sembra una ferita aperta nel paesaggio bresciano.

La "guerra" della falda, il timore per 157mila metri cubi di materiali abusivi, contaminati da PCB e eternit. Tra prescrizioni disattese e conflitti di competenza, il futuro della cava alle porte di Brescia dipende da una lunga serie di incertezze legali e politiche. E tra poco è attesa un'importante sentenza Di "buchi", nell'estesa terra bresciana, ce ne sono tanti. Ma ce n'è uno alle porte di Brescia, il cui destino è sospeso da quasi vent'anni, e le cui vicende giudiziarie ipotecano il futuro di almeno due comunità.La cava Castella si trova nel territorio di Rezzato, al confine con il quartiere cittadino di Buffalora, vicinissima a entrambe (tre chilometri la separano dal centro del paese, sette dal centro città), ma in quella "terra di mezzo" fatta di campagne erose dalle attività produttive: oltre la A4 sorge la OMR, mentre quasi di fronte si apre l'area dove sorgerà il nuovo polo logistico Italmark.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Cava Castella

Il 5 gennaio 2026, a Arezzo, il presidente del Movimento Consumatori Armando Mansueto ha commentato la recente sentenza riguardante Keu, evidenziando come questa decisione lasci ancora irrisolte questioni ambientali e sociali.

A nove anni dalla tragedia di Rigopiano, si rinnova la commemorazione per le vittime dell’incidente del 18 gennaio 2017, quando una valanga colpì l’hotel, causando la perdita di 29 vite umane.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cava Castella

Argomenti discussi: Nel cuore delle Dolomiti è spuntata una scultura monumentale alta sette metri; Firenze, sotto il Ponte all’Indiano una ferita aperta; Via Consorziale, quale futuro? Dopo la bonifica mancano idee; Discariche nel Parco: la ferita ambientale che deturpa le isole di Maddalena e Caprera.

Una ferita ambientale aperta da 19 anni: è la battaglia infinta della cava CastellaTra prescrizioni disattese, ricorsi e conflitti di competenza, il futuro della cava alle porte di Brescia dipende da una lunga serie di incertezze legali e politiche. bresciatoday.it

Blitz all’alba dell’ex piscina Sempione: Torino prova a chiudere una ferita apertaMaxi operazione nel quartiere Barriera di Milano per mettere in sicurezza l’area in attesa della riqualificazione ... giornalelavoce.it

Cronaca. Pergola (PU), anziana grave per una ferita alla testa: badante moldava accusata di tentato omicidio facebook