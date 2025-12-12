Villa Guardia schianto nella notte | quattro ragazzi tra i 15 e i 18 anni feriti uno è grave

Nella tarda serata di ieri, a Villa Guardia lungo via per Casarico, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto quattro ragazzi tra i 15 e i 18 anni. L'impatto ha provocato ferite di diversa gravità, con uno dei giovani in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e gestire la situazione.

Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Villa Guardia, lungo via per Casarico. L'allarme è scattato alle 23.14 per uno schianto contro un ostacolo che ha coinvolto quattro ragazzi, tutti molto giovani.Secondo le prime informazioni riportate su Areu, si tratta di quattro ragazzi di 15, 16.

