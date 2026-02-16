" La scuola del futuro cambierà". Vincenzo Schettini lo afferma nel corso della sua partecipazione al podcast Passa dal Basement, delineando un’evoluzione del mestiere docente che passa anche dal digitale. E aggiunge: "Molti insegnanti inizieranno dei percorsi online, alcuni andranno in part time, proporranno i loro contenuti magari anche a pagamento". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Vincenzo Schettini ha affermato che in futuro la scuola sarà anche online e che gli insegnanti venderanno i loro contenuti, scatenando molte polemiche sui social.

Vincenzo Schettini ha affermato che i professori potranno presto vendere contenuti online a pagamento, provocando reazioni forti sui social.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Schettini: Giusto che i docenti vendano online i contenuti. E’ polemica; Vincenzo Schettini e la profezia sulla scuola del futuro: I prof faranno contenuti online a pagamento. Scoppia la bufera sul prof influencer - Il video; Social vietati a under 15, Schettini controcorrente: la sua idea; Schettini: Molti docenti faranno contenuti a pagamento, la cultura non sia sempre gratis. La replica: La scuola è un diritto.

Schettini: Molti docenti faranno contenuti a pagamento, la cultura non sia sempre gratis. La replica: La scuola è un dirittoIl docente e content creator Vincenzo Schettini è stato ospite della puntata di giovedì 22 gennaio del podcast The Bsmt di Gianluca Gazzoli. L’intervista in questi giorni è diventata virale, almeno su ... tecnicadellascuola.it

Vincenzo Schettini e la profezia sulla scuola del futuro: «I prof faranno contenuti online a pagamento». Scoppia la bufera sul prof influencer – Il video«Perché un buon prodotto deve essere in vendita in un supermercato e perché la buona cultura no?», ha dichiarato il docente di fisica. E sul web lo hanno criticato ... open.online

Poche. Chiare. Non negoziabili. Al BSMT abbiamo scoperto le tre regole che il Prof. Schettini impone ai suoi studenti: non per controllare, ma per creare il giusto rapporto tra insegnante e alunni. Episodio completo qui: https://youtu.be/ktJ9uGqaVgUsi=tSUjOF facebook