Schettini | Giusto che i docenti vendano online i contenuti E’ polemica

" La scuola del futuro cambierà". Vincenzo Schettini lo afferma nel corso della sua partecipazione al podcast Passa dal Basement, delineando un’evoluzione del mestiere docente che passa anche dal digitale. E aggiunge: "Molti insegnanti inizieranno dei percorsi online, alcuni andranno in part time, proporranno i loro contenuti magari anche a pagamento". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Schettini: Molti docenti faranno contenuti a pagamento, la cultura non sia sempre gratis. La replica: La scuola è un dirittoIl docente e content creator Vincenzo Schettini è stato ospite della puntata di giovedì 22 gennaio del podcast The Bsmt di Gianluca Gazzoli. L’intervista in questi giorni è diventata virale, almeno su ... tecnicadellascuola.it
Vincenzo Schettini e la profezia sulla scuola del futuro: «I prof faranno contenuti online a pagamento». Scoppia la bufera sul prof influencer – Il video«Perché un buon prodotto deve essere in vendita in un supermercato e perché la buona cultura no?», ha dichiarato il docente di fisica. E sul web lo hanno criticato ... open.online
