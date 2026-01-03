Poggioreale tenta di consegnare droga al figlio detenuto | finisce anche lui in cella

A Poggioreale, un uomo è stato arrestato mentre cercava di consegnare droga al figlio detenuto. L’intervento della Polizia Penitenziaria ha impedito il contrabbando e ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova in cella. L’episodio evidenzia le misure di sicurezza adottate per prevenire il traffico di sostanze illecite all’interno delle carceri.

Ha tentato di introdurre droga nel carcere di Poggioreale per consegnarla al figlio detenuto, ma è stato scoperto dagli agenti della Polizia Penitenziaria e arrestato, finendo così recluso nello stesso istituto penitenziario. L’episodio è avvenuto nella casa circondariale di Poggioreale, a Napoli, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Poggioreale, tenta di consegnare droga al figlio detenuto: finisce anche lui in cella Leggi anche: Porta la droga al figlio in carcere: finisce anche lui in cella Leggi anche: Napoli, porta droga al figlio detenuto: scoperto, finisce nello stesso carcere La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tenta di consegnare droga a figlio detenuto, anche lui in cella - Tenta di consegnare droga al figlio detenuto ma viene scoperto e finisce anche lui in cella, nello stesso carcere: è successo nella casa circondariale di Poggioreale, a Napoli, dove gli agenti della p ... ansa.it

Poggioreale, tenta di portare droga al figlio detenuto: arrestato e recluso nello stesso carcere - Napoli– Ha tentato di introdurre droga all’interno del carcere per consegnarla al figlio detenuto, ma è stato scoperto dagli agenti della polizia penitenziaria e arrestato. cronachedellacampania.it

Porta la droga al figlio in carcere: finisce anche lui in cella - È successo nel carcere di Poggioreale dove gli agenti della polizia penitenziaria hanno sequestrato 150 ... napolitoday.it

