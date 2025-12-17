Attacco al Vaticano dal 18 dicembre al Teatro de’ Servi
I Cattivi amici presenta l'esilarante commedia che divertirà il pubblico durante tutti gli ottanta minuti di avvincente storia. Un imprevisto e sconvolgente finale farà saltare, però, l'ambizioso piano organizzato da anni. Ildifforme.it
.3 Shalom diplomazia Storia 30 dicembre 1993 - Patti diritto internazionale Vaticano-Israele
ATTACCO AL VATICANO - Approda al Teatro de’ Servi dal 18 al 21 dicembre ATTACCO AL VATICANO, l’esilarante commedia diretta da Roberto Ciufoli e Simone Colombari, con Gianmarco Cro, Simone Gallo, Alessandro Nistri e ... politicamentecorretto.com
'Attacco al Vaticano': commedia di Ciufoli e Colombari al Teatro De' Servi di Roma - Spettacolo teatrale a Roma: 'Attacco al Vaticano' al Teatro De' Servi. mentelocale.it
InTerris. . La Banda della Città del Vaticano con Adeste Fideles conclude la cerimonia di inaugurazione, ieri, del Presepe e dell'albero di Natale in Piazza San Pietro - 15 dicembre 2025 - facebook.com facebook
