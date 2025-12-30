Mister Cuccù non vuole distrazioni la sfida con la Sammaurese è da non fallire per non venire risucchiati all’inferno Il portiere Petrucci già disponibile Castelfidardo verso lo scontro salvezza | Tutti concentrati

Mister Cuccù sottolinea l’importanza di mantenere concentrazione e attenzione in vista della sfida con la Sammaurese, cruciale per il proseguo della stagione. Il portiere Petrucci è già disponibile, mentre il Castelfidardo si prepara allo scontro salvezza, con l’obiettivo di evitare passi falsi che potrebbero compromettere il cammino. L’allenatore invita la squadra a concentrarsi sui dettagli per affrontare al meglio questa fase decisiva.

I dettagli, a volte, fanno davvero la differenza. Lo pensa e lo dice mister Stefano Cuccù. L’allenatore del Castelfidardo ne ha parlato alla squadra alla ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta prenatalizia a Sora. Un ko, il tredicesimo in campionato, che ha chiuso amaramente un girone di ritorno da mani nei capelli, con il penultimo posto in classifica con appena otto punti conquistati. Una partita che il tecnico dei biancoverdi aveva definito di fondamentale importanza, importantissima, uno scontro salvezza da non sbagliare e, invece, in neanche un minuto, tra la fine del primo tempo e l’inizio dei secondo, i laziali hanno colpito due volte vanificando il gol del vantaggio siglato per i marchigiani da Abagnale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

