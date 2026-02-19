Savino Del Bene ko nell’andata di Champions a Novara

Il Savino Del Bene ha perso l’incontro di andata di Champions contro l’Igor Gorgonzola Novara, a causa di una prestazione sottotono e di alcuni errori in fase di ricezione. La squadra italiana ha combattuto duramente, ma ha subito la pressione delle avversarie, soprattutto nel primo e secondo set. Novara ha approfittato di alcuni momenti di difficoltà e ha conquistato i primi due parziali. Le padrone di casa hanno poi fatto valere la loro esperienza, vincendo anche il terzo e il quarto set.

Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Volley 3-1 (25-22, 25-21, 22-25, 25-23) IGOR GORGONZOLA NOVARA: Mims, Van Avermaet, Cambi, Herbots 5, Squarcini 14, De Nardi (L1), Alsmeier 12, Ishikawa 14, Bonifacio 4, Carraro n.e., Baijens n.e., Tolok 32, Costantini (L2) n.e., Melli. All: Bernardi. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2) n.e., Bechis n.e., Skinner n.e., Castillo (L1), Ruddins 13, Franklin 1, Ribechi, Bosetti 5, Ognjenovic, Mancini n.e., Graziani 3, Nwakalor 2, Antropova 27, Weitzel 10. All.: Gaspari. ARBITRI: Ksenija Jurkovic (CRO) – Michele Brunelli (ITA) NOVARA – Servirà una rimonta nella gara di ritorno per la Savino Del Bene Volley, uscita sconfitta per 3-1 dal Pala Igor nel match d'andata dei play off di Cev Champions League contro la Igor Gorgonzola Novara.