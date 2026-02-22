Sassi sui binari il caso in Regione FdI | Più tecnologia contro i sabotaggi

Un giovane ha posizionato pietre sui binari di Castel San Pietro, causando l’arresto di un treno e la sospensione del servizio. La Regione riceve una richiesta di intervento immediato per intensificare le misure di sicurezza contro i sabotaggi ferroviari. Marta Evangelisti di FdI sollecita l’adozione di tecnologie più avanzate per prevenire simili episodi. L’episodio ha attirato l’attenzione nazionale e solleva questioni sulla protezione delle linee ferroviarie. Le autorità valutano ora come intervenire concretamente.

"La Regione contrasti i sabotaggi ferroviari ". La richiesta giunge attraverso un’interrogazione presentata in Regione da Marta Evangelisti, capogruppo di FdI, e arriva poche ore dopo l’inquietante episodio, salito alla ribalta nazionale, del ventenne che, nel tratto ferroviario che corre lungo le campagne di Castel San Pietro, ha posizionato pietre sui binari, costringendo anche un treno all’arresto, interrompendo dunque il servizio pubblico. Nell’illustrare l’interrogazione la capogruppo di FdI Evangelisti esordisce definendo "l’episodio avvenuto sulla linea ferroviaria gravissimo". Per questo la meloniana chiede di sapere "se la Regione stia operando per contrastare il fenomeno dei sabotaggi, programmando, ad esempio, nuovi investimenti tecnologici sulle linee, l’attivazione di accordi per la gestione delle emergenze e la previsione un coordinamento più stretto con le autorità di pubblica sicurezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sassi sui binari nel Bolognese, 20enne ai domiciliari: “Mi pento del mio gesto”Un giovane di 20 anni è stato messo agli arresti domiciliari dopo aver collocato sassi sui binari della linea 'Ancona-Piacenza' a Castel San Pietro Terme. Sabotaggi alle ferrovie. Mette pietre sui binari. Arrestato un 20ennePer mettere pietre sui binari, un ragazzo di 20 anni è stato arrestato a Castel San Pietro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sassi sui binari a Bologna: fermato un anarchico; Stava mettendo pietre sui binari del treno: arrestato 20enne nel Bolognese; Metteva pietre sui binari, un arrestato: è un impiegato incensurato; Metteva pietre sui binari della ferrovia, 20enne arrestato. Il sabotatore che mise i sassi sui binari: la sua verità davanti al giudiceOggi l’interrogatorio del ventenne arrestato a Castel San Pietro. Il legale: Il terrorismo non c’entra, spiegherà il suo gesto ... bologna.repubblica.it Sassi sui binari nel Bolognese, 20enne ai domiciliari: «Mi pento del mio gesto»Davanti al gip di Bologna, Andrea Romito, l'arresto è stato convalidato e sono stati disposti i domiciliari. Il giovane, dichiara all'Adnkronos il suo legale Lorenzo Bergami, ha confessato i fatti ... cosenzachannel.it Sassi sui binari nel Bolognese, 20enne ai domiciliari: “Mi pento del mio gesto” x.com Resta alta l'allerta dopo l'arresto di un giovane che aveva lasciato sassi sui binari - facebook.com facebook