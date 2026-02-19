Sabotaggi alle ferrovie Mette pietre sui binari Arrestato un 20enne
Per mettere pietre sui binari, un ragazzo di 20 anni è stato arrestato a Castel San Pietro. La sua azione ha causato l’interruzione del traffico ferroviario sulla linea Bologna-Firenze, creando disagi ai pendolari. Le forze dell’ordine hanno intercettato il giovane mentre cercava di nascondersi tra i campi. La polizia ha trovato nel suo zaino diversi sassi pronti all’uso. L’arresto è stato deciso per attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. Le autorità monitorano ora la situazione nella zona.
CASTEL SAN PIETRO (Bologna) Attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. È la pesante accusa di cui deve rispondere un 20enne residente nell’imolese dopo aver collocato sassi sui binari della linea ferroviaria adriatica. Un doppio blitz messo a segno nell’arco di pochi minuti. Un sabotaggio in piena regola che, se non fosse stato per il provvidenziale intervento dei carabinieri, avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Il ragazzo, che fino ad ora non aveva avuto a che fare con la giustizia, potrebbe appartenere o essere un simpatizzante della galassia antagonista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
