Sassi sui binari nel Bolognese 20enne ai domiciliari | Mi pento del mio gesto

Un giovane di 20 anni è stato messo agli arresti domiciliari dopo aver collocato sassi sui binari della linea 'Ancona-Piacenza' a Castel San Pietro Terme. La polizia ha scoperto il gesto e ha deciso di intervenire immediatamente. Il ragazzo ha ammesso di aver commesso l’atto e ha espresso il suo pentimento. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni che lo hanno portato a compiere questo gesto. La sua posizione sarà valutata nelle prossime ore.

(Adnkronos) – Convalidato l'arresto del 20enne, che è ora ai domiciliari, per aver posizionato pietre sui binari della linea 'Ancona-Piacenza' a Castel San Pietro Terme nel Bolognese. Il gesto ha causato lo stop del treno regionale veloce 17510 diretto a Bologna con circa 30 minuti di ritardo. I carabinieri hanno rimosso i sassi, evitando l'impatto con un Frecciarossa. Davanti al gip di Bologna, Andrea Romito, l'arresto è stato convalidato e sono stati disposti i domiciliari. Il giovane, dichiara all'Adnkronos il suo legale Lorenzo Bergami, ha "confessato i fatti" del 17 febbraio e ha escluso ogni connotazione politica nel suo gesto", dichiarandosi "pentito".