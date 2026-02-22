Sassi sui binari caso in Regione | Investire in tecnologia

Un ventenne ha posizionato pietre sui binari nel tratto tra Castel San Pietro, causando l’interruzione di un treno e attirando l’attenzione nazionale. La Regione ha reagito chiedendo investimenti in tecnologia per contrastare i sabotaggi ferroviari. Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione per sollecitare interventi più efficaci. L’episodio ha evidenziato la vulnerabilità della rete e la necessità di azioni concrete per tutelare il servizio pubblico. La questione rimane al centro del dibattito regionale.

La Regione contrasti i sabotaggi ferroviari". La richiesta giunge attraverso un'interrogazione presentata in Regione da Marta Evangelisti, capogruppo di FdI, e arriva poche ore dopo l'inquietante episodio, salito alla ribalta nazionale, del ventenne che, nel tratto ferroviario che corre lungo le campagne di Castel San Pietro, ha posizionato pietre sui binari, costringendo anche un treno all'arresto, interrompendo dunque il servizio pubblico. Nell'illustrare l'interrogazione la capogruppo di FdI Evangelisti esordisce definendo "l'episodio avvenuto sulla linea ferroviaria gravissimo". Per questo la meloniana chiede di sapere "se la Regione stia operando per contrastare il fenomeno dei sabotaggi, programmando, ad esempio, nuovi investimenti tecnologici sulle linee, l'attivazione di accordi per la gestione delle emergenze e la previsione un coordinamento più stretto con le autorità di pubblica sicurezza".