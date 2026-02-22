Sarzanese in sicurezza I lavori dell’ultimo lotto entrati nella fase finale

Il completamento dei lavori sulla Sarzanese a Capezzano Pianore deriva dal forte bisogno di migliorare la sicurezza stradale. Le opere dell’ultimo lotto sono ormai quasi finite, portando nuove corsie e barriere protettive. La strada, molto trafficata, vedrà presto un cambio significativo nel suo aspetto e funzionamento. La fine dei lavori si avvicina, promettendo di rendere più sicura e più efficiente la viabilità locale. Restano da completare gli ultimi dettagli prima dell’apertura ufficiale.

Sono ormai nella loro fase conclusiva i lavori dell'ultimo lotto per la messa in sicurezza e riqualificazione della via Sarzanese a Capezzano Pianore. L'opera di conclusione del nuovo marciapiede lato strada ha interessato 400 metri di viabilità, da dividere in due 'sezioni'. Un primo tratto, a partire da via Pennelle (180 metri), con marciapiede lato mare (e attraversamento pedonale illuminato di collegamento). Dopodiché, in corrispondenza di via Massoni, un'ulteriore attraversamento riporta il marciapiede sul lato monte, e da lì fino all'altra intersezione con via Pennelle (160 metri). I lavori, oltre alla realizzazione del percorso pedonale in sicurezza, hanno visto anche interventi di regimazione delle acque piovane, con lo spostamento di pozzetti e caditoie (ove necessario) e la realizzazione di nuove canalette di scolo, oltre al miglioramento delle intersezioni con la Sarzanese (soprattutto quella di via Massoni).