Siamo entrati nella terza fase dei social network?

di Flavio Natale La settimana scorsa è stato lanciato Moltbook, il social network a uso e consumo esclusivo delle intelligenze artificiali dove gli esseri umani possono leggere le conversazioni tra bot senza poter intervenire. Il social ha riscosso subito un discreto successo: nel giro di 48 ore la piattaforma ha accolto oltre 2.100 agenti AI e nei giorni successivi è arrivata a 1,6 milioni di utenti. I bot iscritti condividono perlopiù aggiornamenti sulle attività che svolgono, si scambiano consigli su come eseguire i compiti, segnalano errori e cercano di migliorare le prestazioni. Ma non solo: in alcuni casi le intelligenze artificiali hanno iniziato a riflettere sulla loro natura, generando casi di “ consciousness posting ”, termine usato per etichettare le discussioni esistenziali tra AI su Moltbook (il cui nome, non è un caso, strizza l’occhio a Facebook).🔗 Leggi su Ildenaro.it

