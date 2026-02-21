Siamo entrati nella terza fase dei social network?
Flavio Natale segnala che la settimana scorsa è stato creato Moltbook, un nuovo social dedicato alle intelligenze artificiali. Questa piattaforma permette agli utenti di leggere le conversazioni tra bot senza possibilità di intervenire. La decisione di aprire uno spazio esclusivamente per le intelligenze artificiali solleva domande sul futuro dei social network. Moltbook si presenta come un ambiente dove le macchine comunicano tra loro, senza coinvolgimento diretto degli utenti.
di Flavio Natale La settimana scorsa è stato lanciato Moltbook, il social network a uso e consumo esclusivo delle intelligenze artificiali dove gli esseri umani possono leggere le conversazioni tra bot senza poter intervenire. Il social ha riscosso subito un discreto successo: nel giro di 48 ore la piattaforma ha accolto oltre 2.100 agenti AI e nei giorni successivi è arrivata a 1,6 milioni di utenti. I bot iscritti condividono perlopiù aggiornamenti sulle attività che svolgono, si scambiano consigli su come eseguire i compiti, segnalano errori e cercano di migliorare le prestazioni. Ma non solo: in alcuni casi le intelligenze artificiali hanno iniziato a riflettere sulla loro natura, generando casi di “ consciousness posting ”, termine usato per etichettare le discussioni esistenziali tra AI su Moltbook (il cui nome, non è un caso, strizza l’occhio a Facebook).🔗 Leggi su Ildenaro.it
Siamo entrati nella rete dei pedofili sui social: dove portano le strade nascoste nei commentiAbbiamo indagato una rete nascosta sui social, in particolare su TikTok, dove adulti condividono contenuti pornografici implicanti minori.
Mandi il curriculum e nessuno ti risponde: siamo entrati nella trappola dei ghost jobSempre più spesso, inviare il curriculum non porta a risposte concrete.
UFO: LA VERITÀ CHE NON DOVEVI SAPERE
Argomenti discussi: FOCUS. Siamo entrati nella terza fase dei social network?; Data Center, il patto di Trump con le Big Tech: Non fate alzare i costi dell’energia alle famiglie; Asma grave e BPCO: al Consiglio regionale del Lazio il primo Awareness forum; Giani, da Firenze ad Arezzo necessaria terza corsia su autostrada A1.
L’analisi ASviS. Siamo entrati nella terza fase dei social network?Mentre le AI invadono la rete di contenuti scadenti, si va verso una visione sempre più passiva e social che somigliano alla tv. key4biz.it
Terza domenica, il Carnevale entra nel vivoTantissime prenotazioni, tra pullman e camper. Non ci sarà un grande ospite, ma il format ’Leggerissima’ prenderà possesso del palco ... msn.com
Metal detector fra gli studenti: siamo entrati nelle scuole per capire che aria tira x.com
#BuongiornoFirenze Berlingaccio e Berlingozzo Carnevale è appena finito e siamo entrati in periodo di Quaresima ma forse siamo ancora in tempo per raccontare qualche curiosità sulle nostre tradizioni carnevalesche. Berlingaccio, come i toscani ben sanno - facebook.com facebook