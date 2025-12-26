Entrano nella fase finale i lavori del parcheggio Tripoli | oltre 300 posti auto e 200 per le moto
Entrano nella fase finale i lavori per il parcheggio interrato “Tripoli” in piazza Marvelli. La Giunta comunale nell’ultima seduta prima di Natale ha approvato una nuova tranche di interventi per l’infrastruttura di sosta di Marina Centro, che a partire dal prossimo anno metterà a disposizione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Frosinone, iniziati i lavori del nuovo parcheggio tra Via Marittima e Via Mola Vecchia: 143 posti auto e nuova viabilità
Leggi anche: Lavori spediti e più posti auto: nuovo progetto per il parcheggio
Vado, passaggio a livello di via Sabazia: fase finale dei cantieri con riapertura provvisoria; Risanamento in via Ennio: completata la demolizione delle baracche, ultima fase entro fine anno; Viale Giulio Cesare: procede il cantiere del nuovo percorso ciclopedonale; Tranvia Togliatti, iniziata la posa dei binari. Patané: Porterà 42mila passeggeri al giorno.
Rimini, i lavori del parcheggio del “Tripoli” alle battute finali. E si progetta la nuova piazza - Entrano nella fase finale i lavori per il parcheggio interrato “Tripoli” in piazza Marvelli. msn.com
Piazza Certaldo, Cellini attacca: "Danni alle attività commerciali" - I lavori del centro urbano sono entrati nella fase finale: l’impresa edile che sta occupandosi dell’opera ha richiesto ed ottenuto... lanazione.it
Diga di Monte Cotugno, ripartiti i lavori: completamento previsto entro il 2026. “100 milioni di metri cubi in più” - Sono entrati nella fase operativa i lavori di rifacimento del manto di superficie della Diga di Monte Cotugno a Senise, la più grande diga in ter ... ivl24.it
A Bassano Romano le indagini sugli incendi che hanno distrutto due auto in via Roma entrano in una fase più silenziosa ma non meno significativa. - facebook.com facebook
Tajani è entrato in quella fase della vita politica: "È una risorsa". x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.