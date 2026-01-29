La promozione turistica diventa tecnologica grazie a Unipi

L’Università di Pisa ha lanciato una serie di strumenti digitali per aiutare la promozione del territorio. Sono sistemi di segnaletica urbana, informazioni turistiche e programmi culturali che arrivano direttamente in città. L’obiettivo è rendere più facile per i visitatori orientarsi e scoprire Pisa grazie alla tecnologia. Ora, chi arriva in città avrà a disposizione strumenti più moderni e immediati per conoscere meglio le bellezze locali.

Pisa, 29 gennaio 2026 - Sistemi digitali di segnaletica urbana, informazione turistica e programmazione culturale: dall'Università di Pisa arriva un supporto tecnologico concreto alle politiche di promozione del territorio cittadino. L'impegno dell'Ateneo si muove su due fronti strettamente collegati: da un lato la realizzazione dell'infrastruttura digitale che accompagna la nuova segnaletica turistica del Comune di Pisa, dall'altro la partecipazione al protocollo d'intesa Pisa 365, la rete istituzionale che punta a coordinare e valorizzare l'offerta culturale di Pisa durante tutto l'anno. Proprio in queste settimane è in corso l'installazione di 125 nuovi cartelli turistici, 29 frecce direzionali e 10 mappe con QR code di approfondimento.

