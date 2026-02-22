Dov’è Sarah Ferguson? Ricoverata in una clinica di lusso da 15mila euro al giorno

Sarah Ferguson è stata ricoverata in una clinica di lusso da 15 mila euro al giorno, dopo aver avuto problemi di salute. La duchessa non si è mostrata in pubblico da settembre, quando sono state diffuse email compromettenti con Jeffrey Epstein. La sua assenza ha suscitato molte domande tra i suoi sostenitori. La clinica si trova in una località esclusiva e offre trattamenti di alta qualità. La sua situazione rimane sotto stretta osservazione.

Sarah Ferguson è sparita. Non si vede in pubblico dallo scorso settembre, da quando sono venute a galla alcune compromettenti email con Jeffrey Epstein. E l’ex Duchessa di York non è uscita allo scoperto neppure in occasione dell’arresto dell’ex marito Andrea. Dov’è finita? Stando a quanto rivelano i tabloid americani, la madre di Beatrice ed Eugenia ha trascorso gli ultimi mesi in una clinica di lusso. Persone a lei vicine parlano di “timori” per la sua salute mentale. Del resto la situazione è tutt’altro che semplice. Che fine ha fatto Sarah Ferguson. Dopo che Andrea ha perso i suoi titoli reali, Sarah Ferguson ha dovuto lasciare la Royal Lodge, dove ha continuato a vivere con l’ex marito anche dopo il divorzio. 🔗 Leggi su Dilei.it

