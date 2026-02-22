Dov’è Sarah Ferguson? Ricoverata in una clinica di lusso da 15mila euro al giorno

Sarah Ferguson è stata ricoverata in una clinica di lusso da 15 mila euro al giorno, dopo aver avuto problemi di salute. La duchessa non si è mostrata in pubblico da settembre, quando sono state diffuse email compromettenti con Jeffrey Epstein. La sua assenza ha suscitato molte domande tra i suoi sostenitori. La clinica si trova in una località esclusiva e offre trattamenti di alta qualità. La sua situazione rimane sotto stretta osservazione.

Sarah Ferguson è sparita. Non si vede in pubblico dallo scorso settembre, da quando sono venute a galla alcune compromettenti email con Jeffrey Epstein. E l’ex Duchessa di York non è uscita allo scoperto neppure in occasione dell’arresto dell’ex marito Andrea. Dov’è finita? Stando a quanto rivelano i tabloid americani, la madre di Beatrice ed Eugenia ha trascorso gli ultimi mesi in una clinica di lusso. Persone a lei vicine parlano di “timori” per la sua salute mentale. Del resto la situazione è tutt’altro che semplice. Che fine ha fatto Sarah Ferguson. Dopo che Andrea ha perso i suoi titoli reali, Sarah Ferguson ha dovuto lasciare la Royal Lodge, dove ha continuato a vivere con l’ex marito anche dopo il divorzio. 🔗 Leggi su Dilei.it

Meghan Markle come Sarah Ferguson, una vita piena di scandaliMeghan Markle è spesso paragonata a Sarah Ferguson, entrambe figure al centro di numerosi scandali che hanno attirato l'attenzione pubblica e mediática.

Sarah Ferguson a Epstein: "Mia figlia torna da un weekend di sesso"Sarah Ferguson ha rivelato che sua figlia è tornata da un weekend passato tra relazioni intime, un fatto che ha riacceso le polemiche sui legami della famiglia Epstein.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Epstein files, dov'è finita Sarah Ferguson dopo lo scandalo? Le ipotesi; Che fine ha fatto Sarah Ferguson? Cosa succede ora?; Il mistero di Sarah Ferguson, 'braccata' e in disgrazia come l'ex marito; Sarah Ferguson, dov'è l'ex moglie del principe Andrea? Fuggita negli Emirati, ma nessuno sa dove si trova.

Dov'è finita Sarah Ferguson? L'ultima foto con i Windsor 5 mesi fa, lo scandalo-Epstein, il tracollo di Andrea: «Forse è a Dubai»Da mesi l'ex duchessa tiene un profilo defilato, anche dopo la notizia dell'arresto dell'ex marito Andrea. Per la stampa britannica sarebbe nel Golfo ... msn.com

Caso Epstein, il giallo di Sarah Ferguson: l'ex moglie di Andrea tra Portogallo e Emirati?L'ultimo avvistamento in Gb il 25 settembre mentre lasciava l'allora residenza 'coniugale'. Per l'autore di 'The Rise and Fall of the House of York' è all'estero: Abituata a passare il confine nei ... adnkronos.com

Epstein files, dov'è finita Sarah Ferguson dopo lo scandalo Le ipotesi x.com

Sarah Ferguson, cosa succede - facebook.com facebook