Sanremo Max Pezzali si prepara al party boat

Max Pezzali organizza un party boat a Sanremo per promuovere il suo nuovo album. La festa si terrà sulla Costa Toscana, con cinque serate dedicate ai fan, che partiranno dalla città ligure. L'artista ha annunciato numerose sorprese e performance live, coinvolgendo il pubblico in un evento unico nel suo genere. La serata rappresenta un momento speciale per il cantante, che vuole condividere l’atmosfera con i suoi ascoltatori. La partenza è prevista per questa settimana.

Grande festa a Sanremo su Costa Toscana: 5 serate uniche dove Max Pezzali sarà l'unico protagonista. L'artista sta preparando tante sorprese per i suoi fan che partiranno dalla città ligure e dureranno tutto l'anno Max Pezzali avrà un ruolo importante al festival di Sanremo. Il cantante si esibirà ogni sera da Costa Toscana, la nave da crociera che per la settimana sanremese rimane attraccata al porto. In genere ogni sera si esibisce, in collegamento con l'Ariston, un artista diverso, ma stavolta Carlo Conti ha deciso di fare una scelta non convenzionale, quella di chiamare solo Max Pezzali.