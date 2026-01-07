Sanremo 2026 Carlo Conti annuncio a sorpresa al TG1 | Max Pezzali ospite tutte le sere sulla nave

Durante il TG1 delle 20, Carlo Conti ha annunciato inaspettatamente che Max Pezzali sarà ospite di tutte le serate del Festival di Sanremo 2026, a bordo della nave che ospiterà l’evento. L’annuncio, dato in diretta, ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori, segnando un’anticipazione importante sulla programmazione e le presenze di questa edizione del festival.

Carlo Conti è intervenuto in diretta al TG1 delle 20 con un annuncio a sorpresa sul prossimo Festival di Sanremo 2026. Ecco cosa ha rivelato il conduttore e direttore artistico della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Sanremo 2026, Max Pezzali ospite fisso sulla nave del Festival. « Sono qui per una notizia» – inizia così l'annuncio di Carlo Conti al TG1 delle 20 sul prossimo Festival di Sanremo 2026. Il conduttore e direttore artistico ha rivelato la presenza di un ospite fisso: si tratta di Max Pezzali che sarà protagonista da martedì 24 a sabato 28 febbraio sulla nave da crociera del Festival di Sanremo con la collaborazione di Costa Crociere.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Max Pezzali come super ospite: “Ogni sera farà festa” - Carlo Conti annuncia al Tg1 Max Pezzali come super ospite di Sanremo 2026: "Sulla nave che attracca a Sanremo ci sarà lui ogni sera" ... fanpage.it

Carlo Conti, 'Max Pezzali ospite fisso a Sanremo dal palco della nave' - Max Pezzali ospite del Festival di Sanremo 2026, dal palco della nave ancorata davanti alla città dei fiori: lo ha annunciato Carlo Conti in collegamento con il Tg1 delle 20. ansa.it

Complimenti a @RaiUno e a Carlo Conti per la bellissima promozione di Sanremo nelle piazze e nelle stazioni. Qui il live di Torino. Ma sul web li trovate tutti: imperdibili! @Claplaz @MaScaglioni @Paul_Carelli x.com

Niente Sanremo per #samiralui. Nei mesi scorsi era circolata la voce che Samira Lui potesse affiancare #carloconti al prossimo #festivaldisanremo. Nella puntata di ieri de #laruotadellafortuna è’ andato in onda un siparietto tra la showgirl e #gerryscotti nel qu - facebook.com facebook

