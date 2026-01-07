Sanremo 2026 Carlo Conti annuncia | Max Pezzali si esibirà tutte le sere sul palco della nave

Sanremo 2026 si avvicina e Carlo Conti, nel suo intervento al Tg1, ha annunciato la partecipazione di Max Pezzali. L’artista si esibirà tutte le sere sul palco della nave, confermando la presenza di un ospite di rilievo per questa edizione della manifestazione. L’evento, alla sua 76esima edizione, si prepara ad accogliere artisti e pubblico con un programma ricco di musica e intrattenimento.

Sanremo 2026 si avvicina e Carlo Conti apre il nuovo anno con un annuncio nell’ormai tradizionale spazio ritagliatosi al Tg1: alla 76esima edizione della kermesse canora ci sarà anche Max Pezzali. Sanremo 2026, la residency di Max Pezzali a bordo della nave. Al termine del TG delle 20:00 condotto da Emma D’Aquino il direttore artistico giunto alla quinta edizione, ha aperto il suo intervento parlando del successo in termini di vendite con Balorda Nostalgia di Olly, brano vincitore del Festival 2025 il singolo più ascoltato e scaricato dell’anno seguito da La Cura Per Me di Giorgia e Incoscienti Giovani di Achille Lauro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia: “Max Pezzali si esibirà tutte le sere sul palco della nave” Leggi anche: Max Pezzali a Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia: ospite fisso sul palco della nave Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti annuncio a sorpresa al TG1: «Max Pezzali ospite tutte le sere sulla nave» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Co-conduttrici Sanremo 2026, volata finale: 6 big in lizza (e il nodo budget); Festival di Sanremo 2026, spunta il primo super ospite: ecco chi è; Sanremo 2026, i 30 cantanti in gara: i nomi dei big annunciati da Carlo Conti e i titoli delle canzoni; Sanremo 2026, tramonta l’ipotesi Samira Lui: chi affiancherà Carlo Conti. Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Max Pezzali come super ospite: “Ogni sera farà festa” - Carlo Conti annuncia al Tg1 Max Pezzali come super ospite di Sanremo 2026: "Sulla nave che attracca a Sanremo ci sarà lui ogni sera" ... fanpage.it

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia l'ospite speciale al TG1. Il toto-nomi - Dopo l'annuncio dei Big in gara, Carlo Conti torna nel suo "ufficio stampa" preferito, lo studio del TG1, per ... ilmattino.it

Il cantautore sarà ospite delle cinque serate del Festival a bordo della Costa Toscana ormeggiata davanti alla costa di Sanremo - Carlo Conti ha svelato il primo super ospite del Festival di Sanremo 2026: Max Pezzali sarà a bordo della Costa Toscana per tutte e cinque le serate. gazzetta.it

Sanremo entra nel vivo con l'annuncio del primo ospite della 76ma edizione. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha ufficializzato la scelta di Max Pezzali durante l'edizione delle 20 del Tg1. Quest'anno l'unico e solo protagonista di quello che accadr - facebook.com facebook

Complimenti a @RaiUno e a Carlo Conti per la bellissima promozione di Sanremo nelle piazze e nelle stazioni. Qui il live di Torino. Ma sul web li trovate tutti: imperdibili! @Claplaz @MaScaglioni @Paul_Carelli x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.