Sanremo ecco chi apre la prima serata | lo scoop a Domenica In

Sanremo apre ufficialmente le sue porte, e questa decisione deriva dall’organizzazione dell’evento che richiede preparativi intensi. La prima serata sarà condotta da un presentatore noto, scelto tra figure di spicco dello spettacolo italiano. Le prove generali si sono concluse con successo, mentre il pubblico attende con entusiasmo l’inizio della manifestazione. La città si prepara a vivere l’atmosfera del festival, che durerà cinque serate di musica e spettacolo.

Le Olimpiadi Invernali sono finite e gli italiani avranno giusto due giorni di riposo prima di entrare nella settimana sanremese. Sarà un tour de force all’ultimo respiro che per il momento ha già regalato molte gioie agli amanti delle polemiche pre Festival di Sanremo, diventato un evento popolare più che una kermesse musicale, con tanto di discussioni a latere, scommesse e chiacchiere da bar del giorno dopo e nelle settimane successive. Carlo Conti, anche quest’anno direttore artistico e conduttore, ha rivelato pressoché tutto il cast e nel corso di Domenica In ha concesso una ulteriore esclusiva che, finora, non era stata resa nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

“Ecco chi sarà il superospite della prima serata”: l’annuncio di Carlo Conti per Sanremo 2026Carlo Conti ha annunciato il superospite della prima serata di Sanremo 2026: Tiziano Ferro.

J-Ax, ecco chi lo accompagnerà nella serata delle cover di Sanremo 2026J-Ax ha annunciato chi lo accompagnerà durante la serata delle cover a Sanremo 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: A Sanremo funziona ancora la melodia? Tutti i vincitori che nessuno avrebbe previsto; Quattro parole per Sanremo 2026: amore, vita, tempo, notte. E una promessa che torna: sempre; Sanremo 2026, chi sono i 30 cantanti in gara: i big, le nuove proposte e quando si esibiranno; Sanremo giovani 2026, momento magico ed emozionante per tutti.

Sanremo 2026, chi aprirà la prima serataIl conto alla rovescia per Sanremo 2026 è sempre più serrato e gli annunci rimasti al direttore artistico e conduttore sono sempre meno in vista della prima serata di Festival. In collegamento dall’Ar ... rockol.it

Sanremo 2026, elenco ufficiale: tutti gli ospiti, i co-conduttori e i Big pronti a salire sul palcoSanremo 2026: elenco dettagliato di ospiti, co-conduttori e momenti imperdibili delle serate del Festival. Ecco tutti i dettagli. notizie.it

Carlo Conti in tenuta saluta i giornalisti al tradizionale incontro con la stampa che apre il festival. “Spero che sarà un Sanremo divertente” #IlMessaggero #carloconti #salastampa #sanremo2026 - facebook.com facebook

Dal 23 febbraio all’1 marzo la Rai apre al pubblico la mostra “Perché Sanremo è Sanremo, omaggio a Pippo Baudo” al Forte Santa Tecla. #Sanremo2026 x.com