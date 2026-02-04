J-Ax ha annunciato chi lo accompagnerà durante la serata delle cover a Sanremo 2026. La Ligera County Fam sarà al suo fianco, anche se ancora non sono stati svelati tutti i nomi dei membri. La notizia ha già suscitato curiosità tra i fan, pronti a scoprire le sorprese della serata.

J-Ax svela i componenti della Ligera County Fam che sarà con lui durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. J-Ax svela i componenti della Ligera County Fam che sarà con lui durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 venerdì 27 febbraio. Insieme al rapper, sul palco dell’Ariston i comici Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci, per una versione inedita di una canzone simbolo della tradizione milanese come E la vita, la vita. Paolo Jannacci, Cochi Ponzoni, Franz, Ale e Paolo Rossi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - J-Ax, ecco chi lo accompagnerà nella serata delle cover di Sanremo 2026

Approfondimenti su Sanremo 2026

Lillo sarà il co-conduttore della serata delle cover a Sanremo 2026.

Pupo salirà sul palco dell'Ariston nella serata delle cover della 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

J-AX - ITALIA STARTER PACK (SANREMO 2026)

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Quanto guadagna J-Ax? Il patrimonio da urlo del rapper; Sanremo cambia spartito: meno firme solitarie, tanti autori diversi. Ecco chi ha scritto le canzoni; Sanremo 2026, record d’autori delle canzoni: sono 107. Ecco chi ne scrive di più; Sanremo 2026, ecco chi sono i favoriti per la vittoria.

J-Ax a Sanremo: ecco chi si nasconde dietro la Ligera County Fam.Da qualche giorno, sapevamo che il rapper avrebbe portato E la vita, la vita di Cochi e Renato sul Palco dell'Ariston: ora sappiamo anche con chi! radioitalia.it

J-Ax: chi sono i componenti della misteriosa Ligera County FamI componenti della Ligera County Fam, la misteriosa (fino ad oggi) band con la quale J-Ax ha scelto di condividere il palco del Teatro Ariston per la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, h ... rockol.it

«Le emozioni che trasmette il violoncello non hanno bisogno di parole», ha dichiarato Stjepan Hauser, e venerdì 27 febbraio al Festival di Sanremo 2026 avremo modo di capirlo dal vivo. Sul palco dell’Ariston, Hauser accompagnerà Fedez e Marco Masini in facebook

La salentina Carolina Bubbico torna a dirigere l'orchestra a Sanremo 2026: ecco chi accompagnerà - News x.com