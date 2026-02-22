Sanremo 2026 Laura Pausini dichiara | Ho studiato sono pronta e nessuno rovinerà questo momento

Laura Pausini annuncia che parteciperà come conduttrice al Festival di Sanremo 2026, dopo aver studiato e preparato ogni dettaglio. La cantante definisce questa esperienza come la più pazza delle sue avventure professionali, sottolineando la sua determinazione a vivere il momento senza rischi di fallimento. Dal 24 al 28 febbraio, salirà sul palco dell’Ariston per affiancare Carlo Conti, tornando a Sanremo in una veste completamente nuova. La sua presenza crea grande attesa tra i fan.

La definisce senza giri di parole “ la più pazza delle mie avventure professionali “. Laura Pausini si prepara a vivere un’esperienza che rappresenta insieme un ritorno alle origini e un territorio completamente nuovo: dal 24 al 28 febbraio 2026 affiancherà Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo, tornando sul palco dell’Ariston per la prima volta non come cantante ma come padrona di casa. Sono passati 33 anni da quel febbraio 1993 quando una diciottenne emiliana conquistò l’Italia con La solitudine, vincendo nella sezione Giovani. Quel palco è stato il suo battesimo nel mondo dello spettacolo, il trampolino che l’ha lanciata verso una carriera internazionale costellata di successi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Ci siamo! Manca pochissimo all’inizio di #Sanremo2026 e Laura Pausini prova la sua “Ritorno ad amare” davanti al Teatro Ariston #RDSnews #RDSLovesSanremo #LauraPausini - facebook.com facebook

#Sanremo2026 -2 giorni all'inizio del Festival. Giorgia #Cardinaletti, giornalista del Tg1 e volto di punta dell'informazione Rai, affiancherà Carlo #Conti e Laura #Pausini la sera della finale, sabato 28 febbraio. L’annuncio ieri in diretta proprio al telegiornale x.com