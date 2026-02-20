Sanremo 2026 Laura Pausini è pronta | Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento

Laura Pausini conferma la sua partecipazione a Sanremo 2026, dopo aver definito questa esperienza come

(Adnkronos) – "La più pazza delle mie avventure professionali". Così Laura Pausini racconta il suo ruolo al Festival di Sanremo 2026 in programma dal 24 al 28 febbraio. La cantante affiancherà Carlo Conti, tornando sul palco dell'Ariston per la prima volta in veste di co-conduttrice. "Il festival della musica italiana è stato il mio battesimo a soli 18 anni e quest’anno tornerò lì per la prima volta come conduttrice grazie alla generosità di Carlo Conti, alla Rai, alle parole di Pippo Baudo lo scorso marzo e un po’ anche alla fiducia in me stessa dopo 33 anni che imparo questo meraviglioso e strano mestiere", scrive la cantante.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

