Sanremo 2026 Laura Pausini è pronta | Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento

(Adnkronos) – "La più pazza delle mie avventure professionali". Così Laura Pausini racconta il suo ruolo al Festival di Sanremo 2026 in programma dal 24 al 28 febbraio. La cantante affiancherà Carlo Conti, tornando sul palco dell'Ariston per la prima volta in veste di co-conduttrice. "Il festival della musica italiana è stato il mio battesimo a soli 18 anni e quest’anno tornerò lì per la prima volta come conduttrice grazie alla generosità di Carlo Conti, alla Rai, alle parole di Pippo Baudo lo scorso marzo e un po’ anche alla fiducia in me stessa dopo 33 anni che imparo questo meraviglioso e strano mestiere", scrive la cantante.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti discussi: La polemica di Laura Pausini: Non siamo giullari, viene ricordato troppe poche volte; Sergio Mattarella riceve al Quirinale i cantanti di Sanremo 2026, Carlo Conti e Laura Pausini: le foto, il dietro le quinte e l'ìronia del Presidente; Sanremo 2026, Pausini: 'Nessuno rovinerà questo mio momento unico'; Conti, Pausini e Big al Quirinale. Mattarella: Sanremo appuntamento importante anche grazie alla Rai.
