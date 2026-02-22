Sanremo 2026 l’avvertimento di Laura Pausini | Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico

Laura Pausini avverte che non tollererà interferenze durante la sua partecipazione a Sanremo 2026, che inizia martedì 24 febbraio su Rai 1. La cantante sottolinea che il suo obiettivo è portare sul palco un'esperienza autentica e senza compromessi. La sua determinazione nasce dalla volontà di condividere un momento speciale con il pubblico, evitando che interferenze esterne possano comprometterne la riuscita. La sua presenza nel festival ha già suscitato grande attenzione.

© Metropolitanmagazine.it - Sanremo 2026, l’avvertimento di Laura Pausini: «Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico»

«Manca veramente pochissimo a quella che sarà la più pazza delle mie avventure professionali: martedì 24 febbraio su Rai 1 inizia Sanremo. Il festival della musica italiana è stato il mio battesimo a soli 18 anni e quest’anno tornerò lì per la prima volta come conduttrice grazie alla generosità di Carlo Conti, alla Rai, alle parole di Pippo Baudo lo scorso marzo e un po’ anche alla fiducia in me stessa dopo 33 anni che imparo questo meraviglioso e strano mestiere». Inizia così il lungo post pubblicato da Laura Pausini, a pochi giorni dall’inizio della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it Sanremo 2026, Laura Pausini è pronta: “Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento”Laura Pausini conferma la sua partecipazione a Sanremo 2026, dopo aver definito questa esperienza come Laura Pausini: “Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico della mia vita”Laura Pausini ha annunciato di essere pronta a ricoprire il ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026, in seguito alla conferma ufficiale. Sanremo 2026, Laura Pausini: io accompagnerò Carlo, non vengo per fare la protagonista Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sanremo 2026, il messaggio (e l'avvertimento) di Laura Pausini; Laura Pausini a Sanremo, l'avvertimento: Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento; Le news, gli aggiornamenti e le novità dal Festival di Sanremo 2026; Papa Leone ai sacerdoti: Non usate l’intelligenza artificiale per le omelie. Sanremo 2026, tutto quel che c’è da sapere: ospiti, gara, votazioniMartedì 24 febbraio inizia il Festival di Sanremo. La prima serata sarà quasi completamente occupata dalla musica. Sul palco dell’Ariston presenteranno i loro brani tutti e trenta i big selezionati da ... panorama.it Sanremo 2026, Laura Pausini è pronta: Non permetterò a nessuno di rovinare questo momentoLa più pazza delle mie avventure professionali. Così Laura Pausini racconta il suo ruolo al Festival di Sanremo 2026 in programma dal 24 al 28 febbraio. La cantante affiancherà Carlo Conti, tornando ... adnkronos.com «Prego Non è uno scherzo » Giorgia Cardinaletti, colta di sorpresa da Carlo Conti durante il collegamento serale del Tg1, si ritrova improvvisamente invitata a salire sul palco dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2026, accanto a Laura Pausini e allo st - facebook.com facebook Sarà Giorgia Cardinaletti,brava collega e conduttrice del Tg1, volto di punta dell'informazione Rai,ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini sabato nella serata conclusiva del 76° Festival di Sanremo. Premi alla carriera a Fausto Leali,l’immenso Mogol e Cater x.com